LA RASSEGNA

BELLUNO Passi e Trapassi si farà. La rassegna che da otto edizioni indaga i temi della morte e del morire accetta la sfida del Covid 19: con posti limitati per qualche evento e dirette streaming per la maggior parte, l'organizzazione riesce ad assicurare un programma con ben 26 eventi. Sembra il calendario più ricco di sempre, per questa rassegna, che nell'anno di maggior difficoltà riesce comunque a mettere a segno proposte interessanti e ospiti di tutto rispetto. «Passi e Trapassi si ripropone anche quest'anno, attraverso un triplo salto mortale spiega l'organizzazione -, con l'intento di dare un forte segnale di resilienza culturale e di amore per la vita, adattandosi alle nuove modalità organizzative». Pochi gli eventi in presenza, tutti gli altri potranno essere seguiti via streaming. Si parte venerdì 30 ottobre, chiusura domenica 8 novembre. Nel mezzo concerti nei cimiteri, conversazioni con un tanatoesteta, con un tatuatore, con giornalisti e visite guidate. Si parlerà di Covid, di malattia, di morte e di rinascita come d'altra parte richiede il tema di questa edizione: La morte virale. Aprirà il calendario l'incontro in diretta streaming di venerdì 30, dal titolo Condividere Prospettive sulla vita e sulla morte dal lockdown, ovvero una tavola rotonda per raccogliere riflessioni sull'esperienza dei mesi scorsi. Inizio alle 20.30, diretta dalla Sala Bianchi. Seguirà sabato 31 un incontro al Museo Diocesano di Feltre con l'assessore alla cultura Alessandro Del Bianco. Lo sconfinamento della rassegna oltre i limiti territoriali del capoluogo è una delle novità. In occasione dell'imminente apertura del museo archeologico di Feltre verranno passate in rassegna le iscrizioni funerarie d'età romana più significative. Inizio alle 18. La giornata non terminerà però così, perché in serata a partire dalle 20.30 è prevista un'altra diretta streaming dalla Sala Bianchi, con il tatuatore professionista Leo Eseblana. Si indagherà il legame tra body art, morte e Covid 19. Domenica il Coro Minimo Bellunese sarà in concerto alle 11 al cimitero di Prade, si potrà partecipare in presenza, alle 17 grande ritorno di Riccardo Pirrone dell'agenzia di comunicazione che gestisce l'impresa funebre più nota d'Italia, la Taffo. Pirrone e il titolare, Alessandro Taffo, presenteranno il libro Taffo. Ironia della morte. Ridere è l'unico modo per uscirne vivi. Infine alle 20 la giornalista Daniela Taiocchi parlerà del linguaggio della morte nella professione.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

