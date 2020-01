IN PROVINCIA

BELLUNO Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato per le 12 di oggi. Ma le due formazioni di amministratori che si contendono i dieci scranni di Palazzo Piloni hanno già riempito tutte le caselle in lista. Ad aggiungersi alla compagine di centrodestra, ieri, è stato anche Benedetto Gaffarini (Assessore di Cortina). Questi gli altri nove nomi noti del centrodestra: Serenella Bogana (Alano), Maria Toffoli (Calalzo), Max Enrico Cordella (Val di Zoldo), Elisa Monticello (Seren), Massimo Bortoluzzi (Alpago), Danilo De Toni (Alleghe), Ivan Minella (Santa Giustina), Dario Scopel (Seren) e Nadia Forlin (Feltre). In casa centrosinistra la lista è chiusa da venerdì: a correre saranno: Paolo Perenzin (Feltre), Walter Cibien (Belluno), Franco De Bon (San Vito), Paolo Vendramini (Ponte), Fabio Lucchetta (Vallada), Simone Deola (Borgo Valbelluna), Maria Teresa De Bortoli (Pedavena), Giustina De Silvestro (Domegge), Amapola Fairtlough (Val di Zoldo) e Sonia Pauletti (Sovramonte). Si vota domenica 16 febbraio. Elettorato attivo i consiglieri comunali e i sindaci. Come stabilito dalla normativa il voto è pesato in base al numero di residenti, per questa ragione quello dei comuni più grandi conta di più.AZ

