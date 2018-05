Risiko scolastico: nove classi del Renier nei container

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SOLUZIONEBELLUNO Nove classi del Renier trascorreranno il prossimo anno scolastico nei container. Si è finalmente fermato il domino innescato dai lavori che prenderanno il via fra poche settimane nella sede dell'Iti Segato. Lo spostamento di dodici classi dell'Iti che andranno fuori sede e troveranno spazio al Brustolon di via san Lorenzo, ne farà spostare altre. L'edificio di via san Lorenzo, infatti, da anni ospita alcune classi del Calvi e del Renier: le prime (solo 2 quest'anno) il prossimo anno torneranno in sede; le 7 classi del...