Rischio smottamento: in tre attendono di tornare a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROCCA PIETORECon l'inverno che avanza e il rischio di valanghe che incombe il sindaco di Rocca Andrea De Bernardin ha convocato i suoi concittadini per venerdì 22 novembre alle ore 20 alla sala El Teaz per parlare dell'emergenza maltempo e rischio valanghivo, considerando che Rocca Pietore è uno dei comuni che dopo la tempesta Vaia ha visto crescere in modo esponenziale i suoi siti valanghivi. Oltre seicento mila gli alberi schiantati, solo nel territorio comunale di Rocca. Ora con l'inverno imminente, e le nevicate in largo anticipo sul...