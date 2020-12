I CONTRIBUTI

BELLUNO Il Comune fa uno sforzo anche quest'anno: è confermato il Dote Sport 2020, a disposizione dei ragazzi ci saranno 25 mila euro. C'è tempo fino al 16 dicembre per presentare domanda e accedere all'ormai tradizionale sostegno pensato per alleggerire il peso economico in capo alle famiglie nel far accedere i figli all'attività sportiva. In un anno pieno di inconvenienti e di spese impreviste, per Palazzo Rosso è stato uno sforzo poter annunciare il proseguimento del contributo. «Abbiamo confermato anche per quest'anno l'iniziativa, nonostante il 2020 abbia purtroppo visto pesanti riduzioni, se non blocchi totali, all'attività sportiva - commenta l'assessore allo sport, Marco Bogo . Abbiamo voluto riproporlo anche per dare un messaggio di speranza e di vicinanza alle famiglie e ai ragazzi». Potranno beneficiarne genitori o tutori dei bambini/ragazzi in età compresa tra i 5 e i 16 anni che frequenteranno nella stagione 2020/21 corsi o attività sportive che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o di frequenza, che risiedono a Belluno e frequentano associazioni sportive che esercitano la propria attività nel capoluogo. La richiesta deve essere presentata compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune.

