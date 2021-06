Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIBELLUNO Dalla montagna al mare. Dolomitibus informa che i bus per il mare sono ripartiti ieri, 12 giugno. «Il servizio - spiega Dolomitibus - verrà svolto in pool con la ditta veneziana ATVO. Per la gestione in sicurezza del viaggio, la prenotazione del posto è obbligatoria ed avviene in concomitanza all'acquisto del biglietto sul sito www.dolomitibus.it (pulsante prenotazione linea mare) o con l'acquisto diretto presso le...