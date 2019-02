Rinunciare all'edificabilità per risparmiare le tasse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSPIROLOScade il 26 marzo il termine per fare richiesta di riclassificazione di aree edificabili (in modo possono essere private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico diventando inedificabili). Lo rende noto il sindaco di Sospirolo, Mario De Bon. Interessati dalla possibilità i proprietari dei terreni edificabili che non hanno interesse ad edificare. E'un'operazione collegata al progetto di legge sul consumo di suolo, per evitare la cementificazione ma interessa anche chi non vuole pagare Imu e Tasi....