PICCOLI COMUNI

BELLUNO Rinnovo del contratto della Dirigenza funzioni locali, il sindaco Jacopo Massaro in cattedra per i colleghi italiani: «Novità per i comuni e per la montagna, è un passaggio quasi storico». È stato l'inquilino di Palazzo Rosso, infatti, ieri mattina nella sua veste di delegato nazionale Anci in materia di pubblica amministrazione, personale e relazioni sindacali, ad introdurre ieri mattina il seminario online organizzato sul nuovo contratto nazionale dell'area della Dirigenza Funzioni locali. «Il rinnovo del contratto nazionale ha sottolineato - è un passaggio quasi storico, che arriva dopo una decina di anni di blocco della contrattazione. Finalmente si arriva a questo risultato e si apre una stagione nuova: ora dobbiamo bruciare le tappe e riportarci in linea con le giuste tempistiche, anche per evitare che la stratificazione delle norme che si susseguono negli anni metta in crisi quanto previsto dal contratto». Nel corso dell'incontro, sono stati affrontati temi di stretta attualità per i Comuni. «Abbiamo evidenziato come in questo percorso di riallineamento della contrattazione sia fondamentale dare la precedenza agli enti locali e ai Comuni racconta -. Saranno infatti centrali nel percorso di ripresa post Covid e nell'utilizzo del Recovery Fund, quindi hanno bisogno di strumenti adeguati per far funzionare al meglio la macchina amministrativa». Nel nuovo contratto ci sono poi alcune novità che vanno nella direzione chiesta dai Comuni, come la figura di un segretario generale con maggiori responsabilità e con un approccio quasi manageriale. «I tempi attuali impongono nuove sfide agli enti locali - conclude Massaro - ed è importante poter contare sulle possibilità offerte dal nuovo contratto che definisce figure manageriali, più moderne rispetto al passato e quindi più aderenti alle attuali esigenze». (A.Tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA