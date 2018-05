Rinnovi carte di identità: ora c'è quella elettronica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVISOBELLUNO Con la carta d'identità elettronica, in vista delle vacanze, meglio giocare d'anticipo. Il consiglio arriva dal sindaco Jacopo Massaro. »Da ottobre 2016, per una legge nazionale, il Comune può rilasciare unicamente le carte di identità elettroniche - ricorda il primo cittadino . Una novità che ha portato all'allungarsi dei tempi di rilascio, visto che il documento non viene più consegnato immediatamente allo sportello, ma viene inviato a domicilio da Roma». Con l'avvicinarsi dell'estate e con la programmazione delle...