VIVERE IN MONTAGNABELLUNO Belluno Alpina e istituzioni attorno ad un tavolo. Pranzo di lavoro, giovedì scorso, per lassociazione e gli amministratori del territorio. L'obiettivo era consolidare la collaborazione tra i comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Limana e Borgo Valbelluna per mettere le basi di uno sviluppo turistico e culturale e per una gestione agricola del territorio. Si è parlato dell'istituzione di un Consorzio forestale, del...