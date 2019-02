Rimpatriata a 40 anni dal diploma: i ragazzi tornano nelle aule dell'Iti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMARCORDBELLUNO A distanza di quasi 40 anni dal diploma, si sono ritrovati nell'atrio dell'Iti Segato. E alcuni di loro, ormai, non si orientavano più, visti i cambiamenti apportati all'edificio in 36 anni. Poi hanno raggiunto l'officina Bracalenti dove hanno aspettato diligentemente che i ragazzi finissero le esercitazioni per fare una foto accanto al tornio che avevano in uso allora, quando sui banchi di scuola c'erano loro. Molta emozione e tanti ricordi per i componenti (non erano tutti, ma comunque una buona parte di quella classe) della...