LA DELUSIONE

BELLUNO Bando contributi per attività in Nevegal: delusa l'assessore D'Emilia, perché sono state presentate solo due richieste. Intanto ieri un centinaio di atleti a inaugurato la stagione invernale del Nevegàl. Due le domande di partecipazione al bando pubblicato nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale che metteva a disposizione di imprese e associazioni 60mila euro (50mila per le prime, 10mila per le seconde) per finanziare attività e investimenti in Nevegal. «Le proposte presentate si sono mostrate di valore e vogliamo quindi ringraziare i partecipanti che hanno presentato progetti turistici e sportivi che possono essere un'ulteriore occasione di richiamo per il nostro colle», commenta l'assessore al turismo Yuki d'Emilia che però non nasconde l'amarezza: «Per la prima volta viene dedicato un bando unicamente al Nevegal e vengono presentate appena due domande; è una proposta che avevamo già annunciato in estate e che abbiamo presentato in diverse occasioni durante gli incontri organizzati in remoto nel corso di queste settimane. Rispetto alle richieste e alle pressioni di questi anni, ci si sarebbe aspettata una risposta diversa, ma guardiamo avanti nonostante questo: noi continueremo a sostenere con convinzione il Nevegal».

Deliberati i contributi ai due progetti presentati: quello dell'Associazione Valbelluna Freeski che intende realizzare una mini-rampa da skate da collocare nell'area che la società ha in disponibilità per la pratica dello sci freestyle, a disposizione degli associati, anche aperto al pubblico per chi abbia interesse a praticare la disciplina, nonché in occasione di corsi per i principianti (costo totale di poco superiore ai 7mila euro, finanziamento di poco più di 3500 euro), e, per il settore imprese, quello dell'Azienda Agricola Rifugio Faverghera di Vuerich Marco, che con un investimento di oltre 120mila euro (che vedrà un contributo comunale di 48mila euro) intende realizzare un'area wellness dotata di sauna, con spogliatoi e percorso sensoriale, e una nuova terrazza panoramica. Veniamo all'apertura delle piste da sci del Nevegàl. Ieri un centinaio di atleti tesserati Fisi, a turni, hanno cominciato ad allenarsi. Provenivano dai club della Valbelluna. «Ci stanno chiamando da molti sci club spiega Alessandro Molin, direttore sportivo di Nevegàl 2021 -. Sia provinciali che dalla pianura. Abbiamo stilato un protocollo, le società ci devono inviare la lista completa degli atleti. Le condizioni sono favorevoli per dare spazio fino a 130 atleti per volta». Le piste sono praticamente perfette: «con la prima neve abbiamo fatto il manto di base, poi con il freddo degli ultimi giorni abbiamo sparato per bene e ora anche altra neve», conclude Molin.

Federica Fant

