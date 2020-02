L'INCONTRO

BELLUNO Il Bard a colloquio con il sottosegretario agli interni. Il tema sul tavolo: le province e l'elettività. Un mandato diretto dai cittidini. La necessità per Belluno di avere una maggiore autonomia. «Incontro cordiale, ma tra luci e ombre». Sono queste le parole usate dal Bard per commentare l'incontro al Viminale con l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati. Ad aggiungersi alla delegazione del movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti anche il sindaco di Cesiomaggiore, Carlo Zanella, a rappresentare i piccoli comuni. «Il sottosegretario Variati ci ha illustrato l'iter delle riforme delle legislazioni sulle province, in particolare della legge Delrio - spiega il presidente Andrea Bona, anche lui a Roma con il vice Roberto Brustolon quello che ci preoccupa però è il tempo preventivato dal sottosegretario per il completamento di questi passaggi, stimati in un paio di anni per la riscrittura del testo unico sugli enti locali».

TEMPI LUNGHI

Il Bard ha consegnato nelle mani del sottosegretario anche il report del Consiglio d'Europa che bacchetta l'Italia anche per la riforma delle province, non resterà ad attendere: «Abbiamo già chiesto di tener conto e di inserire in questo cammino la specificità montana della Provincia di Belluno, con un riconoscimento di autonomia, soprattutto per il suo particolare status di realtà incastrata tra enti a statuto speciale e confinante con stato estero e di territorio abitato da una consistente minoranza linguistica», sottolinea Bona.

PROVVEDIMENTI URGENTI

«Il sottosegretario Variati si è impegnato ad individuare comunque nel frattempo dei provvedimenti urgenti a favore delle province interamente montane. - aggiunge Zanella Inoltre, ha annunciato per aprile il decreto di aumento di indennità dei sindaci fino a 3000 abitanti e, per il 2021 e 2022, il rifinanziamento del fondo di solidarietà con somme più cospicue, fino a ripristinare i trasferimenti ai comuni per spesa corrente ai valori antecedenti alle modifiche della legge»

