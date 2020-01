AMBIENTE

BELLUNO Il regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani è arrivato in Commissione. Da parte di alcuni consiglieri sono arrivate proposte e osservazioni. Erano presenti anche il sindaco Jacopo Massaro e l'amministratore di Bellunum, Davide Luci Cesare. Uno spunto alla discussione lo ha offerto Franco Roccon, (Civiltà bellunese Liga veneta Repubblica): «ho suggerito, visto l'anno di transizione e la forma non chiara delle pesate, di diminuire di un terzo i conferimenti extra». Per spiegare concretamente: se in un anno si conferiscono 120 litri di rifiuti, i bidoni in più costano al cittadino 6 euro, Roccon ha proposto di diminuire a 2 euro, almeno per l'inizio. Ha inoltre sollevato un paio di questioni: quella del rischio che si cali il buon risultato della raccolta differenziata (che si attesta al 79%) e quello più materiale che si comincino ad abbandonare rifiuti. Come è noto, infatti, secondo le intenzioni dell'amministrazione la tariffazione puntuale per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Belluno entrerà a regime nel corso del 2020; nel frattempo, si tarerà il sistema e verranno messi a punto incentivi e soluzioni per alcune situazioni particolari. Sarà inoltre avviata una campagna informativa tra i cittadini. Solo in un secondo momento si procederà con l'introduzione della tariffazione puntuale.

LE TARIFFE

Come comunicato da Palazzo Rosso, con il nuovo sistema di tariffazione, entrato in vigore per legge nazionale secondo le stime fatte dal Comune e da Bellunum se si continuerà a ben differenziare non ci sarà alcun aumento in bolletta. Se i risultati della raccolta differenziata dovessero migliorare, questo lavoro si potrebbe tradurre in un'ulteriore riduzione dei costi complessivi di sistema. Benché gli svuotamenti annui forfettari, senza sovrapprezzo, appaiano a prima vista insufficienti e quindi scatterà il sovrapprezzo di 6 euro a bidone o 1,5 a calotta. Come si struttura la nuova tariffa? Il nuovo sistema si basa su due parti: una prima quota, fissa, sarà calcolata sui metri quadri dell'abitazione e sul numero di membri del nucleo familiare, e una seconda variabile. La parte variabile sarà infatti ora conteggiata sugli svuotamenti della calotta o del bidone. Questi i criteri annuali, stabiliti in base alla media dei conferimenti registrati negli scorsi anni: un'utenza composta da un solo componente avrà 3 svuotamenti del bidone da 120 litri o 12 aperture delle calotte; una famiglia di due persone avrà 4 svuotamenti del bidone o 16 aperture delle calotte; in tre, si avranno 5 svuotamenti del bidone o 20 aperture delle calotte; con quattro componenti, 6 svuotamenti del bidone o 24 aperture delle calotte; a cinque componenti, gli svuotamenti del bidone saliranno 7, o a 28 per le aperture delle calotte; infine, le utenze con sei o più componenti avranno 8 svuotamenti del bidone all'anno, o 32 aperture delle calotte.

Federica Fant

