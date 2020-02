IL NODO

BELLUNO Le opposizioni di Palazzo Rosso stanno preparando un emendamento al nuovo regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, un documento che si sarebbe dovuto approvare durante la seduta del 3 febbraio scorso, ma che la maggioranza ha preferito ritirare. Si tornerà, dunque, a discuterne in Commissione. Lì sarà il luogo in cui Roberta Olivotto (Belluno è di tutti) e Francesco Pingitore (Patto per Belluno) spiegheranno le proprie ragioni delle integrazioni che hanno pensato.

IL CONSIGLIERE

«Sono contento che la questione dei rifiuti torni in Commissione, grazie all'emendamento presentato dalla collega Roberta Olivotto incalza Francesco Pingitore - , questo infatti è un argomento che mi interessa molto, e infatti nel 2015 fu grazie ad un mio intervento che venne inserito nel Regolamento della Polizia urbana, nel Titolo dedicato alla pulizia, decoro e ordine del centro abitato l'articolo 17, che elenca i comportamenti vietati. Il comma p, infatti stigmatizza chi getta a terra mozziconi di sigaretta, chewing-gum, bottiglie, cannucce in plastica e lattine».

LE SIGARETTE

Proprio su questo specifico aspetto Francesco Pingitore ha intrapreso la sua battaglia. «Altro che plastica afferma . Sono le cicche di sigaretta il vero disastro ambientale. Si sentono spesso questi dati: ogni giorno vengono lasciati nel mondo dieci miliardi di mozziconi, che inquinano gravemente mari e terreni, oltre ad avvelenare gli animali». Per il consigliere «Belluno deve ridiventare green, invito il neo assessore Alberto Simiele a fare sua la campagna contro i mozziconi per terra, così come sta facendo vicino a noi il comune di Treviso. Suggerisco di prevedere sanzioni ben precise e che gli agenti della polizia locale vigilino anche sui questo aspetto». Francesco Pingitore non si limita a criticare, dice di essere ben consapevole che come si legge in alcune classifiche - «Belluno, per quanto riguarda la Tari dal 2015 al 2019 è la terza città in Italia con i costi più bassi, dopo Potenza e Novara, ma si può migliorare ancora».

LA PROPOSTA

Cosa propone concretamente? «Cestini urbani che prevedano una raccolta dei mozziconi, contenitori diffusi che permettano a chi non riesce a stare senza sigarette di trovare dove gettarle, per non lasciarle per terra. I filtri andrebbero a parte, sarebbe da spingere anche in questa differenziata spinta. Invito infine il Comune, che ha iniziato gli incontri coi cittadini, a sottolineare anche l'aspetto dei mozziconi da sigaretta». Per il resto l'emendamento di Roberta Olivotto prevede aggiunte significative, vediamone alcune. Nell'articolo che prevede l'auto trattamento domestico del rifiuto organico e vegetale, la consigliera suggerisce di scrivere che è vietato «compostare lettiere e scarti di cibo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi, che ne processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti», inoltre chiede vanga inserito nel Regolamento che il sito di compostaggio dovrà essere collocato a non meno di 5 metri dai confini della proprietà, per non dare luogo a inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA