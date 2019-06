«Ricostruzione dei Serrai: un simbolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OBIETTIVOBELLUNO Non poteva non esserci ieri a Roma il ricordo di quanto accaduto il 29 ottobre scorso, anche in un momento di festa come quello per i 10 anni di Dolomiti Unesco. Un disastro che ha stravolto le bellezze dolomitiche a cominciare dai Serrai di Sottoguda, in comune di Rocca. Un luogo, oggi completamente inagibile. «La gola dei Serrai - affermano dalla Fondazione è un luogo di eccellenza paesaggistica, emblema del Patrimonio, ai piedi della Marmolada». Ma ci vogliono dagli 8 ai 9 milioni di euro per sistemarlo. Da qui l'idea...