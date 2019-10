RICORDO DELLA TEMPESTA BELLUNO Una stella di legno, uno spasmo di rami. Una diramazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RICORDO DELLA TEMPESTABELLUNO Una stella di legno, uno spasmo di rami. Una diramazione larga tre metri, dal peso di sei quintali. Ognuno può leggere ciò che vuole nella radice stradicata che campeggia davanti alla sede di Confartigianato Belluno, in piazzale Resistenza. Certo non può non pensare alle raffiche di vento di un anno fa. Si tratta di ciò che rimane di un abete rosso alto poco meno di trenta metri la cui radice è stata recuperata in località La Meda, in Comune di Val di Zoldo. Confartigianato non dimentica la furia dal cielo...