BELLUNO A partire da oggi (mercoledì 1° luglio) riapriranno gli sportelli delle sedi Inps della provincia di Belluno.

In applicazione delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, a tutela della salute dell'utenza e del personale, gli sportelli saranno accessibili solo su prenotazione.

Gli sportelli prenotabili saranno lo sportello veloce (rilascio pin, cu, estratto contributivo e consegna documenti) e gli sportelli di linea relativi ad ammortizzatori sociali, conto assicurativo, lavoratori autonomi e domestici, pensioni (informazioni di primo livello).

In fase di prenotazione l'utente avrà la facoltà di indicare nelle note se la gestione dell'appuntamento dovrà avvenire tramite contatto telefonico, nel giorno e nell'orario fissati, oppure recandosi in sede.

Resta invariata l'obbligatorietà dell'appuntamento per le consulenze specialistiche, da svolgersi anch'esso mediante richiamata telefonica o accesso fisico in sede.

Risultano, invece, già attivi gli sportelli dedicati agli intermediari qualificati ed agli enti di Patronati.

E' possibile procedere alle prenotazioni/appuntamenti mediante i consueti canali di contatto con l'Istituto: Contact Center nazionale (803164 da rete fissa oppure 06164164 da rete mobile), App. Inps Mobile, sito istituzionale www.inps.it.

