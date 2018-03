CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RETE IDRICABELLUNO Ancora almeno un giorno di lavoro in via Le Scalette. Le operazioni di sostituzione di un tratto di condotta dell'acquedotto comunale gestito dal Bim Gsp si protrarranno fino a questa sera, rendendo perciò necessario prorogare il divieto di circolazione lungo la scalinata che collega il centro storico con Borgo Pra. Ieri gli uomini della ditta a cui sono stati affidati i lavori hanno eseguiti gli ultimi collegamenti, oggi verrà chiuso lo scavo e ripristinato il manto così da riaprire la via entro sera. Al più entro...