URBANISTICA

BELLUNO È ormai questione di giorni, per la firma dell'accordo tra il Comune di Belluno, la Provincia e Dolomitibus. «Siamo in attesa che da Palazzo Piloni acquisiscano il parere della società di trasporti spiega l'assessore all'urbanistica Franco Frison -, poi sulla base delle risorse stanziate dall'ente rifaremo il progetto». Insomma l'iter per il restyling del piazzale della stazione sembra essere ripartito e non appena l'accordo sarà sottoscritto la stazione unica appaltante, la Provincia di Vicenza, procederà con la gara per l'affidamento dei lavori che potrebbero partire in estate. Prima, però, lo studio di architettura al quale era stata affidata la progettazione dovrà mettere mano al disegno iniziale per considerare anche il rifacimento del piazzale delle corriere sopra il parcheggio interrato Metropolis, possibile grazie al fondo stanziato dall'ente Provincia. Il gruzzolo, 300 mila euro, permetterà di rifare l'asfalto, di mettere in sicurezza gli utenti con banchine rialzate e di sistemare i giunti. Il resto del progetto è quello già presentato qualche anno fa dallo studio Molteni e Colombo, vincitore del concorso di idee. Lo spazio verrà organizzato in modo migliore, le corriere sosteranno sopra il Metropolis e la restante parte sarà area di passaggio con isole per i pedoni, panchine e pensiline. Per l'intera operazione, parte del Piano di rigenerazione finanziato dal Bando periferie del Governo, si parla di un milione di euro. Resterebbe poi sospesa la riqualificazione di via Dante, ma manca la copertura. Si vedrà. Nel frattempo procede il cantiere Filù in zona ex ospedale. Un'ala dello stabile sarà pronta e agibile a breve, quella dove si trovano i novanta metri quadri che la società di Chemello darà in comodato d'uso gratuito al Comune di Belluno, come da accordi. E così oggi, con la stanza quasi pronta, Palazzo Rosso ragiona sul suo futuro utilizzo. Sembra ormai certo che lì non ci sarà nessun kindergarten, come invece era inizialmente previsto, ma piuttosto un FabLab del Centro Consorzi di Sedico, partner del Piano di rigenerazione. «E' importante dare una funzione pubblica, con un servizio aperto potenzialmente a tutti spiega Frison -, su quella piazzetta interna poi si affaccerà anche un'attività di ristorazione per cui si capisce come l'area abbia le potenzialità per diventare un luogo di ritrovo. Un paio di settimane fa c'è stato un primo passaggio in giunta sulla possibilità di affidare il luogo a FabLab e seguirà, prossimamente, un confronto con la maggioranza».

A.Tr.

© riproduzione riservata

