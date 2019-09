Ressa di clienti per il bazar dei bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIABELLUNO Cimitero di sigarette davanti all'Iti Segato. Il consigliere comunale di opposizione Francesco Pingitore tuona, contro amministrazione, polizia locale e dirigente scolastico: «Perché non mettere un cestino davanti all'ingresso dell'Istituto? È un vero immondezzaio». Non ha più pazienza il capogruppo di Patto Belluno Dolomiti. Quello dei mozziconi abbandonati a terra dai fumatori è un tema che da sempre gli sta a cuore ma che ora, a quattro anni dall'entrata in vigore della legge per punire con multe chi viene pizzicato...