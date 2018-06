Repulisti nei magazzini: la Provincia trova di tutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pulizie di primavera: la Provincia fa il repulisti. E mette sul mercato un bel po' di materiale rinvenuto nei vecchi cassetti. Tutto materiale che non viene più utilizzato per i servizi, ma che potrebbe consentire di raggranellare qualche soldo. Che di questi tempi... Basta metterle in vendita e trovare l'acquirente giusto. Operazione già avviata dagli uffici di Palazzo Piloni, che dovranno inventarsi maghi del vintage, visto che gli oggetti alienati sono tutti molto agée. Eppure, qualche collezionista o qualche appassionato potrebbe...