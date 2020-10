Oggi al Renier la classe 5A dell'indirizzo Linguistico torna in classe. L'allarme era scatatato due giorni fa quando era emersa la positività al Covid di una studentessa. Mentre la ragazza è rimasta a casa, ieri tutti le compagne ed i compagni della classe si sono sottoposti al tampone veloce in modalità drive-in all'Ospedale San Martino. E con loro anche tutti gli insegnanti della classe. Gli uni e gli altri, questa è la bella notizia, sono risultati negativi. Dopo che la procedura era terminata poco dopo le 13, la conferma della negatività è stata comunicata nel pomeriggio. Una notizia, questa, davvero ...positiva. E non solo per la classe, ma anche perché testimonia che da una parte il sistema di controllo funziona, dall'altra anche che le modalità messe in atto dalla Dirigente Scolastica Viola Anesin ai Licei Renier stanno funzionando. Non sarebbero stati tutti negativi. Un plauso va infine anche agli studenti e alle studentesse che, evidentemente, in questi giorni di convivenza con la compagna di classe, hanno comunque rispettato le norme ed i protocolli in vigore per contenere la diffusione del virus. Se così non fosse stato il contagio si sarebbe allargato e avrebbe potuto interessare anche altre persone. Rimane invece ancora a casa una classe dell'Albeghiero Dolomieu di Longarone. Qui il convitto al momento è chiuso. Ma per tutti gli studenti che sono a casa, comunque, grazie all'attivazione della piattaforma di G-suite, tutti gli insegnanti coinvolti stanno garantendo le lezioni in didattica a distanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA