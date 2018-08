Renier: partenza a rischio senza container

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLABELLUNO Rischia di iniziare male l'anno scolastico al Renier. I container che dovranno ospitare ben nove classi, dando così nuovi spazi ad una scuola ormai satura, non sono ancora stati montati. E difficilmente lo saranno per mercoledì 12 settembre. I lavori, in carico all'Ente Provincia, dovrebbero essere consegnati esattamente il giorno prima della prima campanella, trovando spazio nell'area parcheggio del vicino Istituto Calvi. Le opere preparatorie erano iniziate prima della metà di agosto, portando nell'area tutti i servizi...