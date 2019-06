CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REGOLAMENTOBELLUNO In volata, quando la stagione dei trattamenti è già avviata, il Consiglio comunale di Belluno approva un nuovo Regolamento. Lo stesso di qualche anno fa, per la verità, ma con diverse modifiche discusse e ridiscusse in sede di commissione nei mesi scorsi. D'ora in avanti, per esempio, l'avviso sull'effettuazione dei trattamenti dovrà essere esposto con un preavviso di 24 ore, non più di 48. Pochi i cambiamenti, ma sostanziali e sufficienti a scatenare un dibattito che ieri pomeriggio ha tenuto impegnata l'arena di...