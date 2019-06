Regina di Spartan Race, mamma e imprenditrice: quando la vita è una sfida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAÈ la regina della Spartan race bellunese. Nella vita allena, oltre che se stessa, pure chi vuole superare lo scoglio di imparare una lingua. Si chiama Elena Zanin. Chi è attento alla cartellonistica, avrà visto apparire sui muri di Belluno il suo volto tenace in bianco e nero. Classe 1984 (ha 35 anni), capello corto e muscoli scolpiti, accanto una scritta fuxia: Scuola di Lingue Ez Language Trainer, operativa in via Vittorio Veneto da settembre 2018. Allenamento e determinazione sono due cifre che marcano la sua vita: nel lavoro e...