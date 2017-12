CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REGALI SOTTO L'ALBEROBELLUNO Trentottomila euro per 30 associazioni: quest'anno il pacco di Natale sotto l'albero delle onlus è più ricco che in passato. Anche in tempi di crisi, insomma, il gruzzolo dedicato ai gruppi operativi sul territorio che nel corso del 2017 si sono distinti per attività a favore della collettività e per eventi di rilievo, è stato assicurato. A giovarne 30 associazioni a cui sono stati distribuiti contributi da un minino di 250 euro ad un massimo di 4 mila ottenuto dall'Asd Dolomiti Psg a cui si deve la Santa...