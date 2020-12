FELTRE

Un po' di atmosfera natalizia in dono grazie alla sensibilità di Rotary di Feltre, Azienda feltrina e Caritas che stanno distribuendo buoni regalo per sostenere coloro che in questi momenti si trovano in difficoltà, ma anche per regalare un sorriso ai bimbi che potranno trovare un pacco sotto l'albero. Infatti sono stati finanziati dei buoni di acquisto anche per rilanciare i consumi in alcuni negozi del centro cittadino. Giacomo Longo, presidente del club rotariano di Feltre, spiega che «andranno a favore di famiglie in difficoltà economica cronica e per le nuove necessità effetto della crisi post covid. Abbiamo realizzato 60 buoni del valore di 50 euro per acquisti alimentari e altre 75 da 25 euro da donare a bambini e ragazzi per acquisti in negozi di giocattoli o librerie cittadine. Tutto donato attraverso l'Azienda feltrina e Caritas. Un piccolo contributo per il territorio, anche pensando a sostenere attività commerciali (libreria Agorà, Zampiero giocattoli e supermercati Kanguro) che soffrono della situazione restrittiva». Tremila euro sosterranno le spese alimentari e 1875 euro libri e giocattoli, un totale di quasi 5mila euro raccolti dai soci. (LC)

