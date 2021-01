POLITICA

BELLUNO Arrivano anche da Belluno le proposte dei giovani amministratori di Anci Giovani Veneto rivolte al Governo. Poche risorse per le politiche giovanili nel Recovery Plan: questa la denuncia dei rappresentanti che nel primo pomeriggio di ieri si sono confrontati in videoconferenza con il loro coordinatore nazionale Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme. Il coordinatore veneto, Roberto Bazzarello, e la vicecoordinatrice Yuki d'Emilia, assessora al Turismo del Comune di Belluno, hanno portato sul tavolo tematiche condivise dai giovani tra le quali la possibilità di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato degli Under-35, un bonus per le aziende che assumano laureandi; incentivi ed esenzioni fiscali per start up e imprese fondate da giovani; sostegno all'emancipazione giovanile, attraverso il social housing e altro. «In questo delicato e drammatico momento, riteniamo sia fondamentale investire sui e per i giovani - commentano Bazzarello e d'Emilia lavoro, istruzione, sviluppo, nuove tecnologie, socialità sono le grandi tematiche che nel corso di quest'anno di emergenza sanitaria hanno subìto i colpi più duri». Il pacchetto delle proposte raccolte dal coordinamento nazionale di Anci Giovani verrà infatti discusso con il Ministro per le politiche giovanili Vincenzo Spadafora, al quale i giovani amministratori avevano chiesto un incontro. (A.Tr.)

