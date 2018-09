Rebus stagione invernale sul Nevegal stasera l'incontro per capire il futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SUL COLLEBELLUNO Solo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. È quello che gli operatori del Nevegal pretenderebbero, in vista della prossima stagione invernale; ammesso e non concesso che ci sia una stagione invernale in Nevegal. Difficile però che lo si sappia stasera. Più probabile che dall'incontro organizzato da Irma Visalli e dal gruppo #progettoNevegal emergano invece le speranze di chi sul Colle vive e lavora. Che non necessariamente coincidono con la verità. La verità, al momento, è che gli impianti potrebbero...