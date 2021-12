IL CASO

BELLUNO Ponte bailey, l'amministrazione assicura la sua riapertura entro il 31 dicembre. Ma il consigliere della Lega Marzio Sovilla solleva qualche dubbio: «I lavori di manutenzione andavano fatti, ma è stato scelto il periodo dell'anno sbagliato». Salvo repentini e pesanti cambiamenti delle condizioni meteo, il ponte bailey riaprirà al traffico entro fine anno: la comunicazione da parte della ditta impegnata nei lavori è arrivata nel corso della riunione svoltasi nel pomeriggio di ieri, che ha visto partecipare l'impresa impegnata nei lavori di manutenzione e gli uffici tecnici comunali guidati dall'ingegner Piergiorgio Tonon, alla presenza del sindaco Jacopo Massaro e dell'assessore ai lavori pubblici Biagio Giannone. «Gli interventi strutturali sono stati eseguiti, resta da completare l'asfaltatura del piano viario, - spiega Giannone che verrà eseguita in questi giorni, a meno che non tornino giornate di pioggia o neve che però al momento non sembrano previste almeno fino a Natale. Se quindi non dovessero verificarsi da qui ai prossimi 10 giorni troppe giornate di temperature e condizioni meteo critiche, il ponte potrà essere riaperto al traffico entro il 31 dicembre».

IL DIBATTITO

Eppure la Lega è convinta del contrario. Il ponte bailey non riaprirà prima di febbraio. Lo sostiene il consigliere comunale, Marzio Sovilla, alla luce delle operazioni di questi ultimi giorni sotto la struttura e delle dichiarazioni del consigliere Biagio Giannone. Ci si metta il cuore in pace, insomma, secondo il partito il cantiere si protrarrà almeno fino alla fine di gennaio e solo a febbraio si potrà procedere con le prove di resistenza e, poi, riaprire al traffico. Marzio Sovilla: «Siamo stati i primi a sottolineare l'ipotesi di problemi strutturali legati alla non riapertura entro i termini previsti dall'amministrazione ricorda Sovilla -. In questi giorni, ormai da circa una settimana, si sta lavorando alla base del ponte probabilmente perché ci si prepara a effettuare getti di consolidamento, come d'altra parte ha fatto intendere l'assessore Giannone, passaggio necessario a rendere il manufatto nuovamente agibile in tutta sicurezza».

LE TEMPERATURE

«I nuovi materiali rendono possibile i lavori di edilizia tutto l'anno commenta -, ma un getto in calcestruzzo in dicembre ha naturalmente tempi di presa e di asciugatura più lunghi. Solitamente si parla di 28 giorni prima di poter procedere con le prove di resistenza e, superate quelle, di tornare a caricare la struttura con peso. Nulla da dire sulle manutenzioni, però certamente il periodo dell'anno è sbagliato e questo rivela una totale incompetenza in materia da parte dell'assessore. Opere come queste si programmano e si effettuano in estate».

