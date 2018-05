CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RAPPRESENTANZABELLUNO Da due a tre. Belluno chiede di contare di più. Con un ordine del giorno presentato allo scorso consiglio comunale su proposta dei capigruppo di minoranza e approvato all'unanimità dall'assemblea, il capoluogo cerca di compattare le fila per premere in Regione e ottenere un consigliere in più. Belluno e Rovigo sono le uniche due province venete ad avere due rappresentanti in laguna, contro i nove di Treviso, Vicenza, Verona, Padova e Venezia. Un'ingiustizia a cui oggi si vorrebbe porre rimedio. Il testo arrivato sui...