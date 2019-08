Rappresaglia nazista: cerimonia ieri ad Aune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOVRAMONTEUna cerimonia per non dimenticare e ricordare una delle pagine più buie della storia bellica del Feltrino. È stato celebrato ieri in piazza ad Aune davanti alle lapidi commemorative il 75° Anniversario dell'incendio nazista di Aune iniziato il 10 agosto del 1994 per rappresaglia contro i partigiani appiccando il fuoco ad alcune casere. Poi via via furono bruciate oltre 140 case del paese comprese le scuole elementari e molte stalle. La celebrazione sta perdendo per motivi anagrafici sempre più la presenza dei partigiani che con...