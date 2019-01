Raid di furti nelle abitazioni si cerca un'Audi sospetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il furto in una casa di Lentiai, che ha fruttato ai ladri 10mila euro nella serata di sabato, non è stato l'unico del fine settimana. Altri colpi sono stati messi a segno tra Santa Giustina e Sedico, in alcune abitazioni. Insomma si è trattato di un vero e proprio raid e ora è caccia alla banda di ladri che sono fuggiti su una Audi.Al lavoro per i sopralluoghi di furto e le indagini i carabinieri di Feltre e della stazione di Sedico. La tecnica utilizzata per entrare nelle case è sempre la stessa: infissi forzati e poi dentro tutto a...