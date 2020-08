L'INCHIESTA

BELLUNO Un autista, dipendente di una ditta bellunese, sarà interrogato fra qualche giorno e rischia l'accusa di omicidio stradale per un incidente avvenuto nel padovano, nel quale è morto Marco Soggia, il figlio diciannovenne della moglie del sindaco di Arzergrande (Padova) Filippo Lazzarin. Sono risultate devastanti per il ragazzo le lesioni riportate in un drammatico incidente avvenuto mercoledì pomeriggio lungo la nuova strada del Santo all'altezza dell'uscita Cadoneghe-Vigonza. Nello schianto la Polo Volkswagen del giovane è stata letteralmente schiacciata da un camion guidato da un cittadino dello Sri Lanka, Piyal Dammika Jayasinghe, di 50 anni, domiciliato in provincia di Verona. Nell'incidente è rimasto coinvolto un terzo camion, guidato dal dipendente della ditta bellunese. Se per l'autista dello Sri Lanka, pur essendo la prognosi riservata, sembrava ci fosse qualche flebile speranza, il diciannovenne d'Arzergrande è giunto in ospedale con un quadro clinico compromesso. Non è stato possibile neppure operarlo a causa delle lesioni cerebrali riportate. È così cominciato un calvario lungo quasi tre giorni. Ma Marco non ha dato alcun segnale di ripresa ed è passato dal sonno alla morte. Il pubblico ministero Roberto Piccione ha acquisito il fascicolo dell'incidente. Sono stati già fatti numerosi accertamenti, ma altri ne verranno effettuati per ricostruire esattamente cosa possa essere accaduto attorno alle 17 di mercoledì. Di certo si sa solo che Marco Soggia, con la sua Volkswagen Polo, intestata proprio al sindaco Lazzarin, stava facendo rientro a casa dopo aver trascorso una serata con amici. Chi lo conosceva ha riferito che il ragazzo non è mai stato un imprudente. Viaggiava sempre in sicurezza. Ma poi gli è piombato contro un camion. È stata una frazione di secondo, gli è mancato il tempo materiale per mettersi in salvo, per provare a sterzare ed evitare l'impatto. Poi il silenzio e le sirene dei soccorritori.

