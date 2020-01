Ragazzi rianimatori grazie al corso Rotary

FELTRE

Pronto a partire il progetto promosso dal Rotary club Feltre e dalla Scuola di formazione Cisom Padova che ha l'obiettivo di insegnare agli studenti degli Istituti Superiori del territorio la Rianimazione Cardiopolmonare di base e abilitarli all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Primo appuntamento, sabato con il primo corso gratuito di BLSD all'Istituto Superiore di Feltre che coinvolgerà circa una trentina di studenti del quarto anno. Sono previsti in totale 6 interventi su classi quarte, tutti gratuiti, da gennaio ad aprile 2020, che coinvolgeranno in totale 130 studenti. Il secondo appuntamento si terrà sabato 1 febbraio sempre all'Istituto Superiore di Feltre. Il Rotary club Feltre, attivo da sempre sul territorio, è promotore di questa importante iniziativa rivolta ai giovani in un momento cruciale della loro vita, quando il saper fare diventa senso civico e crescita personale. «Già l'entusiasmo e l'attenzione mostrati dai ragazzi del Ryla Junior di quest'anno e dello scorso anno che hanno fatto una simile esperienza formativa, ci hanno convinto della bontà del progetto spiega Giacomo Longo, Responsabile Nazionale della Scuola di Formazione del CISOM e socio del Rotary club feltrino progetto che verrà sicuramente proposto agli altri Istituti Superiori Feltrini nei prossimi mesi. L'obiettivo del progetto è quello di avvicinare il maggior numero possibile di ragazzi alle tecniche di RCP, promuovendo quella cultura della vita che vede nel senso di responsabilità di ciascuno la svolta per cambiare le sorti di un arresto cardiaco improvviso. La durata del corso è di 5 ore, privilegiando nettamente la parte pratica e gli scenari di simulazione, in modo che gli studenti possano acquisire gradualmente la capacità di condurre interventi rianimatori.

