Alps 2030: aperte le candidature per tre giovani bellunesi. La giunta Massaro ha infatti dato il via libera, nella riunione di lunedì, all'iter di candidatura per la partecipazione al progetto promosso dal Cipra. La durata dell'iniziativa è di 24 mesi, due anni durante i quali sviluppare azioni e obiettivi individuati dall'Onu sui temi della sostenibilità; in particolare i ragazzi saranno chiamati a redarre linee guida per l'organizzazione di eventi sostenibili. Gli incontri, della durata di tre giorni ciascuno, si terranno l'11 dicembre a Nizza, in Francia, e tra maggio e giugno 2021 in Liechtenstein; l'evento conclusivo, in programma nell'estate 2022, non è ancora stato definito. L'iniziativa è rivolto a ragazzi tra 14 e 25 anni, ma di preferenza tra 14 e 18; la partecipazione sarà a titolo gratuito e darà la possibilità di viaggiare, incontrare esponenti politici europei, intrecciare rapporti con organizzazioni internazionali e con coetanei di altri continenti. Il modulo di iscrizione, che sarà presto scaricabile dal sito istituzionale del Comune, va inviato via mail all'indirizzo sostenibilita@comune.belluno.it o consegnato a mano all'Ufficio Protocollo di Palazzo Rosso entro il 5 ottobre prossimo; entro il 23 ottobre verranno effettuate le selezioni. Informazioni al 0437/913147, allo 0437/913148 o inviando una email a sostenibilita@comune.belluno.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA