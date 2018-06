Ragazzi bellunesi in Repubblica Ceca per studiare arte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO In Repubblica Ceca per l'arte. È la proposta del Comitato d'Intesa di Belluno, che continua il progetto degli scambi europei per ragazzi. L'associazione stavolta è alla ricerca di cinque giovani, di età compresa tra 18 e 25 anni, per partire per uno scambio giovanile nell'ambito del programma Erasmus+ nel nord della Repubblica Ceca; nel dettaglio, nella città di Rehlovice, per uno scambio dal 22 al 30 luglio. Il progetto si chiama Art Out the stereotypes e si declinerà attraverso varie forme artistiche e comunicative...