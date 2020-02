MALTEMPO

BELLUNO Le raffiche oltre di 130 chilometri orari in quota e fortissime a valle erano state previste dall'Arpav, che aveva parlato di una giornata peggiore di martedì. E così è stato ieri quando i vigili del fuoco hanno dovuto gestire 56 interventi dalla mattina (erano stati una ventina il giorno prima). «Da ieri mattina - spiega il referente stampa dei vigili del fuoco - il Comando di Belluno ha effettuato 56 interventi e di questi la grande maggioranza sono tutti legati alla questione maltempo, ovvero il vento. I vigili del fuoco sono intervenuti per coperture tetti, dissesti statici, rimozione alberi, camini pericolati. Molto colpito Belluno, Sedico, Cesiomaggiore, Sospirolo. Poi Lamon, Cortina, Rocca, Ponte, Rivamonte, Alleghe, Fonzaso, Puos d'Alpago». A Levego in un video-denuncia un utente della strada ha mostrato i new jersey della rotonda all'incrocio, apostati, che intralciavano e creavano pericolo alla viabilità. A Tambre ieri in serata segnalata l'interruzione di energia elettrica in via Fullin, molto probabilmente per pinte finite sulla linea. Così era andato nel pomeriggio anche a Rivamonte Agordino dove si è rotto un cavo della media tensione.

Sono rimasti chiusi diversi impianti di risalita tra Agordino Cadore e Cortina e anche i passi Fedaia, lato Trento, e nel pomeriggio la strada S.P. 24 Valparola dalla progressiva km 0+000 (loc. Passo Falzarego) alla progressiva km 5+250 (confine Provincia di Bolzano) per la presenza di neve ventata.

Dopo 2 giorni alle prese con il vento Foehn, oggi la situazione migliorerà. «Nelle valli venti deboli di direzione variabile - prevede l'Arpav -. In quota venti ancora tesi nella notte, poi in attenuazione fino a risultare moderati da nord sulla maggior parte della montagna veneta, eccetto qualche rinforzo fino a tesi oltre i 2500 m, a 15/25 km/h a 2000 m, a 25/35 km/h a 3000 m».

