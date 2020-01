Raffica di cadute sulle piste e feriti anche sui sentieri

I SOCCORSI

BELLUNO Giornate si superlavoro quelle di fine e inizio anno per i soccorritori. Numerosi gli incidenti in pista, ma anche quelli che hanno avuto al centro degli escursionisti. Nulla di grave, ma l'elicottero di Pieve di Cadore anche ieri ha effettuato diverse missioni.

SULLE PISTE

Paura ieri per un 50enne di Aviano (PN) caduto sulle piste del Faloria, a Cortina, riportando un trauma cranico. È stato elitrasportato al pronto soccorso di Belluno e ieri in serata era ancora in osservazione. Elitrasportato ieri alle 13.15 al San Martino anche uno sciatore tedesco che, dopo una caduta sulle piste a Rocca Pietore, ha riportato delle microfratture. Soccorso anche un 30enne di Bologna, per una frattura dell'ultima vertebra della colonna dorsale: ricoverato in Ortopedia. È stato operato al femore invece il bimbo di 8 anni trevigiano, che stava sciando a Selva di Cadore, l'ultimo dell'anno quando è caduto.

SUI SENTIERI

L'elicottero di Treviso è intervenuto ieri sul Nevegal per un escursionista che era scivolato. Altri soccorsi alle 11 a Calalzo quando una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore è intervenuta lungo il sentiero numero 261, che porta al Rifugio Chiggiato. In località La Stua un escursionista era scivolato sbattendo la spalla e il volto. Attorno alle 13 l'elicottero di Pieve è volato verso il sentiero 251 per due persone in difficoltà. Rientrando dal Rifugio Antelao dove avevano pernottato alcuni escursionisti si sono trovati di fonte una tratto franoso e scivoloso. Mentre gli amici sono riusciti a passare, un ragazzo, F.B., di Venezia, e una ragazza, E.F., di Mira (VE), entrambi ventiseienni, non se la sono sentita temendo di mettersi in pericolo. Recuperati dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 25 metri, sono stati portati a valle.

