LA POLEMICA

BELLUNO Non si ferma la polemica sul 5G e i possibili rischi di questa nuova tecnologia e ormai non è confinata solo sui social.

LA SPERIMENTAZIONE

Il 5G è la tecnologia di rete mobile che si prepara a superare l'attuale 4G Lte. Al momento è in fase sperimentale in alcune città. Tanti i timori sui pericoli per la salute. E mentre le sperimentazioni di questa nuova tecnologia di connessione mobile sono già in corso, circolano anche grandi paure sui rischi che potrebbe comportare per la salute pubblica. Il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (Scheer) della Commissione europea, affermando come il «5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche» ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G.

LA STORIA

La tecnologia di comunicazione 5G è in fase di sperimentazione dal 2017 e s'aggiungerà agli standard ancora esistenti per le tecnologie 2G, 3G e 4G prevedendone la sostituzione nell'arco di pochissimo tempo. La previsione di introduzione della nuova generazione era attesa per il 2019-2020, atteso che dal 1° gennaio 2019 sono diventate operative le nuove bande messe all'asta dal Governo. Tecnicamente il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessita di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio.

GLI STUDI

Come noto, numerosi, attendibili e qualificati studi medico-scientifici nazionali ed internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle onde elettromagnetiche, emesse da tecnologie di comunicazione senza fili, con rischi per il sistema neurologico, immunitario, endocrino, riproduttivo, cardiaco e persino rischio di danni al Dna e di tumori. La relazione tra esposizione a cellulari e neoplasie è stata recentemente studiata dall'Istituto Ramazzini in Italia e dal Ntp negli Stati uniti d'America. Insomma, le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, ecco perché la tendenza dei comuni italiani è quella di andarci molto cauti. Ma da una parte ci sono le aziende, che sperano in questa tecnologia per velocizzare le comunicazioni, dall'altra alcuni cittadini. In sintesi: tecnologia sì, ma prima di tutto la salute.

