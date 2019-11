Radiocollare ad un lupo del Visentin: «Ci aiuterà a tutelare gli allevatori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INTERVENTO SPERIMENTALEBELLUNO La Polizia Provinciale sta collaborando con i tecnici della Regione Veneto per un'operazione di cattura e radiocollaratura di uno degli esemplari di lupo presenti lungo la dorsale del Visentin.Il monitoraggio con radiocollare rientra nel progetto sperimentale per la gestione del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare. Un progetto finanziato dalla Regione Veneto e affidato al gruppo di lavoro messo in campo dal Dipartimento di medicina veterinaria dell'Università di Sassari, con il...