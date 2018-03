Raccolto l'appello del Csv: nessun bollo auto solidale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SODDISFAZIONEBELLUNO Già nei primi giorni di gennaio tra le associazioni, il Comitato d'Intesa, il Csv e singoli volontari giravano in rete e sulla stampa domande sulla conferma dell'esenzione del bollo auto, non senza preoccupazione. E la Regione Veneto ha confermato l'esenzione per gli automezzi utilizzati per il trasporto di anziani e persone con disabilità. «La questione - commenta con soddisfazione il presidente Giorgio Zampieri - interessava molti servizi di trasporto Stacco o comunque di persone non deambulanti e il nostro...