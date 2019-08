Raccolta rifiuti le informazioni grazie all'app

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRENasce un'applicazione per cellulari Android che permetterà ai cittadini di essere aggiornati sulle novità legate alla gestione della raccolta differenziata del loro comune ma anche avere semplici informazioni di servizio. «L'Unione Montana Feltrina, ormai da molti anni, gestisce la raccolta dei rifiuti per conto dei Comuni del Feltrino, ad eccezione di Lamon e di alcune frazioni merceologiche di Feltre spiega l'assessore alla raccolta differenziata dell'Unione Montana Feltrina Dario Scopel - in questi ultimi mesi abbiamo voluto dare...