Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEBELLUNO Contenitori stradali da oltre 2mila litri: cambia la modalità di raccolta e di conferimento dell'umido in città. La novità rientra tra le linee di indirizzo date dal Comune a Bellunum per il 2021, ma sta già sollevando dubbi e perplessità tra i consiglieri comunali. Mercoledì in occasione del Consiglio comunale è stato un consigliere di maggioranza, Massimo De Pellegrin, ha portare sui banchi dei colleghi e della giunta...