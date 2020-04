QUI FELTRE

Mano Amica dona un centinaio di mascherine all'azienda feltrina per i servizi alla persona di Feltre: la consegna mercoledì pomeriggio dalle mani del dottor Gianpietro Luisetto a nome dell'associazione Mano Amica di Feltre. «Si tratta di un gesto di grande sensibilità, che dimostra ancora una volta l'attaccamento sempre avuto da Mano Amica verso i centri servizio di Feltre e Cesiomaggiore e l'attenzione rivolta verso le fasce più deboli ed, in questo momento di emergenza sanitaria, più esposte della popolazione al rischio di contagio da Covid-19» afferma il presidente dell'azienda feltrina Angelo Dalla Costa. Azienda feltrina, con i propri infermieri, operatori, educatori, psicologi, fisioterapisti e assistenti sociali, oltre che con il personale ausiliario, è in prima linea nell'assistenza alle persone anziane, nei centri servizi, oltre che garantire adeguato supporto all'amministrazione comunale di Feltre, nell'assistenza alla popolazione costretta alla quarantena nelle proprie abitazioni. «Una delle maggiori difficoltà che abbiamo vissuto in queste giornate molto impegnative è stata proprio quella di garantire ai nostri collaboratori impegnati in prima linea adeguati dispositivi di protezione individuale, per far svolgere loro il proprio lavoro in assoluta sicurezza» aggiunge Dalla Costa che conclude affermando che «la preziosissima fornitura di materiale che ci è arrivata da Mano Amica ci consente di dare una risposta in tal senso al nostro personale. Proprio per questo voglio esprimere i più sinceri sentimenti di gratitudine per questo gesto, a nome mio ma anche di tutto il consiglio di amministrazione e di tutti i collaboratori di azienda feltrina».

Eleonora Scarton

