QUI CORTINA

Attività turistiche, sportive e culturali sospese a Cortina, in ottemperanza dei provvedimenti generali presi per frenare la diffusione dell'epidemia. Ieri la piazza si è affollata di persone, soprattutto residenti, che hanno assistito al Carnevale, alla tradizionale sfida dei Sestieri, ai carri folcloristici. E' stato l'ultimo evento, dopo l'intensa giornata di sabato, con la partita di polo sulla neve a Fiames, lo spettacolo teatrale, la gara di corsa in montagna. Ieri in serata la società comunale Servizi Ampezzo ha diramato l'avviso di chiusura dei propri impianti sportivi e ricreativi: non si pattina allo stadio Olimpico del ghiaccio; non ci saranno proiezioni al cinema Eden; non si possono utilizzare gli spazi pubblici di riunione e incontro, il centro Alexander Girardi, la sala cultura Don Pietro Alverà. Di conseguenza si fermano le rassegne che animano la stagione ampezzana. Sabato non ci sarà il concerto dedicato a Beethoven nel cartellone di CortinAteatro. Non c'è ancora stata la comunicazione ufficiale, ma di certo si fermeranno i programmi di Una montagna di libri e di Cortina terzo millennio. Anche se questi eventi si svolgono negli spazi privati degli alberghi, sono comunque manifestazioni pubbliche. Si fermerà anche il campionato di hockey su ghiaccio. E si comincia a guardare con apprensione all'evento più grande dell'inverno: le Finali di Coppa del mondo di sci alpino, dal 18 al 22 marzo. Sarà determinante l'evoluzione della situazione nelle prossime settimane, in Italia e nelle altre nazioni, da cui dovranno arrivare atleti, tecnici, giornalisti, tifosi e spettatori, migliaia di persone, per concentrarsi in un unico luogo.

Marco Dibona

