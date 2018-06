CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUESTURABELLUNO La magistratura ha convalidato l'arresto del nigeriano finito in manette sabato mattina dopo aver sottratto un cellulare ad un connazionale. Alle accuse iniziali di resistenza pubblico ufficiale e lesioni ai danni della vittima e degli stessi agenti, l'uomo, O.A., 26 anni, regolare in Italia, dovrà rispondere anche di rapina.L'arresto è stato fatto da una pattuglia della Squadra Volante, chiamata da un cittadino che aveva visto due africani azzuffarsi davanti al distributore di via Col di Lana.Il rapinatore, fermato dagli...