Questione InLab, Massaro: «Rivolgetevi alla Procura»

Durante l'approvazione del bilancio previsionale non è mancato un accenno alla questione legata a InLab, riaperta da Paolo Gamba. «Non ce ne siamo dimenticati. Il progetto è stato assegnato, senza gara, a una cooperativa nella quale operano persone appartenenti e appartenute alla sua maggioranza, in Giunta e in Consiglio, ma è mancata la necessaria trasparenza». Non è tardata la replica del sindaco Massaro. «Abbiamo già spiegato ampliamente, documenti alla mano, e sia chiaro che nessuno, adesso, può dire che non sa come la procedura è stata fatte, però vi rivolgo un invito: visto che quanto detto oggi (in Consiglio, ndr) è estremamente grave, allora abbiate il coraggio di andare in Procura. Dovete farlo, anziché gettare fango e poi non avere il coraggio di rivolgersi alla magistratura, tutti ne sono capaci». La controreplica di Gamba non si è fatta attendere: «Caro sindaco, so che lei pensa che quello di InLab sia stato solo uno spot da parte della minoranza, e io di sicuro non andrò alla Corte dei Conti o in Procura, sarà direttamente la Procura a venire qui da noi, perché quello che lei ha dichiarato e ha fatto durante quel periodo non è sufficientemente trasparente per noi amministratori. Il problema non è InLab, in quanto progetto, ma di come sia stato trattato l'argomento». (fe.fa.)

