QUESTIONE DI SENSIBILITÀ

BELLUNO Andrea dal Pont ha chiesto aiuto al papà. Con il legno ha realizzato una corsia che permette a Alexandra di far scivolare la palla e giocare a bocce: «Ho realizzato le sue braccia - racconta - le sono molto vicino, oltre le parole». Una storia di sensibilità fuori dal comune, nata nell'ambito del progetto Integralmente Sport e Cutlura. Una storia che insegna come sia necessario continuare a scommettere sulla capacità dei giovani di guardare oltre le apparenze. Il progetto mette in rete 21 scuole per un totale di 1079 studenti, 69 quelli con disabilità, istituzioni sportive, docenti laureati in scienze motorie, docenti di sostegno, tecnici e operatori con professionalità diverse.

PRIMA LA PRATICA

La parte principale del progetto è rappresentata dalle attività sportive durante le quali ai ragazzi sarà data la possibilità di conoscere e praticare le discipline paralimpiche e le attività quotidiane. Si va dal calcioballila al wheelchair rugby, passando per gli sport equestri e il calcio integrato. Il progetto partito a novembre finirà a maggio e riguarda le classi seconde e terze degli istituti secondari (di primo e secondo grado) della provincia. Ci saranno sia lezioni frontali teoriche pratiche che attività pratiche, lavori di gruppo, giochi di squadra e tutoring tra gli alunni. Nulla di campato in aria. Finalità chiare, obiettivi precisi: monitoraggi e valutazioni costanti.

LA PRESENTAZIONE

Ieri mattina a Palazzo Piloni la presentazione: «Siamo particolarmente felici di essere nuovamente al fianco di Assi Onlus. Come nel caso di Favolando on the road, anche il progetto Integralmente Sport e Cultura è in linea con i criteri ispiratori della nostra Fondazione - ha spiegato Barbara De Rigo della De Rigo Heart (Health, education& art for youth) - nata da un'idea di famiglia con l'intento di restituire almeno una parte di quello che abbiamo ricevuto in quattro decadi di attività la nostra fondazione si propone di sostenere bambini e ragazzi nel percorso di sviluppo intellettuale e fisico e di autoespressione della persona, contribuendo a rimuovere i possibili ostacoli che ne limitano la crescita». «In questo contesto - ha spiegato il campione paralimpico Oscar De Pellegrin - possono nascere idee concrete e esportabili. Dobbiamo portare l'integrazione nelle scuole. Le testimonianze di noi stessi, con le discipline mirate a questi alunni. Quando si vede che un alunno sviluppa delle abilità nello sport questo permette di sviluppare le relazioni e quindi di migliorare anche in altri settori. Quello che non si conosce si esclude. Noi siamo dell'idea che la parola disabilità vada affrontata. Dietro ci sono persone che si sono dovute dare da fare per avere una vita normale. Non è tanto il gradino il problema è la crescita mentale. A metà febbraio cominciano gli incontri con le scuole e il 12 maggio giornata conclusiva allo spes Arena». «La prima edizione di Integralmente - ha spiegato il presidente della Provincia Roberto Padrin - nel 2013 si era tenuta in occasione della ricorrenza del disastro del Vajont nel 2023 mi piacerebbe tornasse a Longarone. Devo, inoltre, ringraziare Dolomitibus per l'impegno dimostrato in questo progetto».

FESTA FINALE

Il 12 maggio l'appuntamento con la festa conclusiva alla Spes Aren: un'occasione per far provare agli alunni gli sport paralimpici. Saranno anche allestiti stand in cui eseguire le prove pratiche di primo soccorso, di calcio balilla, handbike e circuito in carrozzina.

Andrea Zambenedetti

